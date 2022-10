Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Neubau geplündert

Zeugen nach Diebstahl von Baustelle gesucht

Rüsselsheim (ots)

Diebe haben sich in der Zeit zwischen Dienstag (25.10.2022) und Freitag (28.10.2022) unbemerkt Zutritt zum Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Römergrab" verschafft. Dort hatten es die Kriminellen auf Bad- und Heizungsteile abgesehen. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie mehrere Heizungskörper, diverse Armaturen, die Heizungsanlage und Kupferrohre. Auch Altmetallreste, die sich im Hinterhof der Baustelle befanden, ließen die Diebe mitgehen. Der angerichtete Schaden wird auf rund 400,- Euro geschätzt, der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mindestens 5.000,- Euro. Das Kommissariat 41 der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142 / 696- 0 bei den Ermittlern zu melden.

