Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Diebstahl von Wertstoffen

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kelsterbach (ots)

Der Wertstoffhof in der Straße "Am Südpark" war in der Nacht zum Freitag (28.10.2022) das Ziel von Kriminellen. Über den Zaun waren die bislang unbekannten Täter auf das Grundstück gelangt. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie aus einem Container Autobatterien, Fernseher und Laptops. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe auf dem gleichen Weg, wie sie gekommen waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Beamten des Kommissariats 41 ermitteln in dem Fall und bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06142 / 696-0 zu melden.

