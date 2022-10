Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Nach Einbruch in Mehrfamilienhaus Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots)

Nachdem Kriminelle in ein Mehrfamilienhaus am Donnerstag (27.10.) in der Darmstädter Straße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Anwendung von Gewalt zwischen 9 und 14 Uhr in eine Wohnung des Hauses. Im Anschluss durchwühlten sie die Räume auf der Suche nach potenzieller Beute. Mit Bargeld und einer Jacke flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf circa 800 Euro geschätzt.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell