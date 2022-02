Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffitsprayer gestellt

Nordhausen (ots)

Ein Zeuge informierte am späten Donnerstagabend die Polizei über Graffitisprayer auf dem Gelände des alten Gaswerkes in der Geseniusstraße. Die alarmierten Polizisten entdeckten Minuten später tatsächlich zwei junge Männer im Alter von 25 Jahren auf dem Dach eines Gebäudes. Zum Aufsteigen hatten die Männer eine Leiter genutzt, deren Herkunft noch geklärt werden muss. An der Hauswand waren mehre aufgesprühte Zeichen in roter Farbe zu erkennen. Gegen die Männer aus Nordhausen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell