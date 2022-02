Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Kirchheilingen (ots)

Zwei leicht verletzte Autofahrer forderte ein Unfall am Donnerstagmorgen auf der B 84 bei Kirchheilingen. Dort war es gegen 7.30 Uhr zu einem Wildunfall gekommen. Das dabei getötete Reh blieb auf der Straße liegen. Eine 27-jährige Autofahrerin musste aufgrund des Tierkadavers verkehrsbedingt bremsen. Ein 78-jähriger Mann in seinem Mitsubishi Lancer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Golf auf. Beide Unfallbeteiligten wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Mitsubishi musste abgeschleppt werden. Bis kurz nach 9 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle.

