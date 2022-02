Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Müll in Flammen

Günserode (ots)

Die Landstraße 2290 war am Donnerstagmorgen am Günserodaer Berg für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Auf der Ladefläche eines Entsorgungsfahrzeuges hatte sich Plastikmüll entzündet. Der Fahrer bemerkte kurz nach 8 Uhr den verdächtigen Geruch und sah Qualm von der Ladefläche aufsteigen. Er kippte den Müll auf einer Freifläche am Straßenrand ab. Die alarmierte Feuerwehr löschte den brennenden Müll. Eine Straftat schließt die Polizei aus. Es kommt immer wieder vor, dass sich Müll während der Entsorgung entzündet.

