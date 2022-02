Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Gabel verletzt

Mühlhausen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung in der Obdachlosenunterkunft wurde die Polizei am Mittwochabend in Mühlhausen gerufen. Ein 40-jähriger Mann geriet mit einem 34-jährigen Bewohner in Streit. Hierbei verletzte der Ältere den Jüngeren mit einer Gabel am Hals. Glücklicherweise gab es keine ernsthafte Verletzung. Gegen den Täter wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zu den Gründen des Streites ist noch nichts weiter bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell