Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebespärchen enttarnt

Nordhausen (ots)

Einem Diebespärchen kam am Mittwochabend ein Ladendetektiv in einem Lebensmittelmarkt im Uthleber Weg auf die Spur. Während die 41-jährige Frau "Schmiere" stand und nebenbei dem 30-jährigen Partner das Diebesgut reichte, verstaute der die Ware in seinem Rucksack. Als das Duo den Markt verlassen wollte, sprach sie der Detektiv an und die Polizei wurde alarmiert. Die Polizisten entdeckten bei der Durchsuchung des Pärchens gestohlene Kleidung aus einem weiteren Geschäft in Nordhausen. Gegen Beide wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

