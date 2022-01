Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baustellenampel und Verkehrszeichen beschädigt

Greiz (ots)

Weida: Am Samstag (08.01.2022), gegen 04:50 Uhr, wurde die Polizei informiert, dass bislang unbekannte Täter in der Friedhofstraße eine Baustellenampel und vier Verkehrszeichen umwarfen und sie dadurch beschädigten. Hinweise zu den Unbekannten werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

