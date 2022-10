Südhessen (ots) - Gruselig und schaurig schön - so manche Gestalt, die sich in der Nacht von Montag (31.10.) auf Dienstag in aufwendiger Verkleidung in der Nachbarschaft umhertreibt um ihre Süßigkeiten-Vorräte aufzufüllen, könnte glatt einem Horrorfilm entsprungen sein. Doch Vorsicht! Die Grenze von bloßen "Kinderstreichen" zu Straftaten ist schneller ...

mehr