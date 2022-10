Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Beleuchtungskontrollen im Dienstgebiet

Höchst (ots)

Gerade im Herbst und zur dunklen Jahreszeit ist eine richtige und funktionierende Beleuchtung im Straßenverkehr besonders wichtig. Wetterlagen wie Regen, Nebel und Schnee verschlechtern die Sicht und auch die Sichtbarkeit im Straßenverkehr immens. Daher ist eine einwandfreie Beleuchtung sowie richtig eingestellte Scheinwerfer unabdingbar. Und so stand die ordnungsgemäße Beleuchtung von Fahrzeugen in der Nacht zum Freitag (28.10.2022) in besonderem Fokus der Beamten der Polizeistation Höchst. Ab 23 Uhr fanden im Dienstgebiet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Beleuchtung statt. Von 21 kontrollierten Fahrzeugen gab es bei acht Beanstandungen, was einer Quote von 38 % entspricht. Die Fahrzeugführer erhielten eine Mängelkarte und müssen ihre Lichtanlage jetzt schnellstmöglich reparieren lassen und den Nachweis darüber bei der Polizei vorlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell