Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Bäckerei-Einbrecher lassen Tresor und Sackkarre am Tatort zurück

Bergkamen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend (23.12.2022), 22.30 Uhr, und Samstagmorgen (24.12.2022), 5.30 Uhr, in eine Bäckerei an der Jahnstraße in Bergkamen eingebrochen und haben versucht, mit einer gestohlenen Sackkarre einen Tresor aus der Filiale zu transportieren. Beide Gegenstände ließen sie am Tatort zurück.

Nach jetzigem Stand wurde ein niedriger Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell