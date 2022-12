POL-UN: Kamen - Fahrzeughalter überrascht Autoaufbrecher auf dem Beifahrersitz

Selm (ots) - Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Olfener Straße in Selm am Freitagabend (23.12.2022) sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 21.35 Uhr den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt eines silbernen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm der Mitarbeiter erklärte, dass sich kein Geld in ...

