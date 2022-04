Polizei Mettmann

POL-ME: Transporter für Rollstuhlfahrer wurde entwendet - Ratingen - 2204077

Mettmann (ots)

In der Zeit vom Samstagnachmittag des 16.04., 16.00 Uhr, bis zum Ostermontag, dem 18.04.2022, 15.30 Uhr, verschwand vom Rotkehlchenweg in Ratingen-Lintorf ein dort, kurz vor der Einmündung Drosselweg am Fahrbahnrand, verschlossen geparkter Kleintransporter VW-Crafter. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe das weiße Mehrzweckfahrzeug öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht abschließend geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem für den Transport von Rollstuhlfahrern mit einer Rampe ausgerüsteten 3,5-Tonner mit dem amtlichen Kennzeichen ME-W 1515, in welchem sich zur Tatzeit leider auch der Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) befand. Der Zeitwert des zehn Jahre alten Spezialfahrzeugs, das zur Tatzeit etwa 230.000 Kilometer auf dem Tachometer hatte, wird auf mindestens 10.000,- Euro geschätzt.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen VW-Crafter vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Ratinger Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug, Fahrzeugschein und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten VW-Crafter, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell