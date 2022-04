POL-ME: Polizei nimmt mutmaßliche Katalysatoren-Diebe fest - Langenfeld - 2204075

Polizei Mettmann

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Ostermontag (18. April 2022) drei junge Männer festnehmen konnte, die zuvor den Katalysator eines Autos in Langenfeld-Berghausen abgetrennt und entwendet haben sollen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 2:35 Uhr in der Nacht zu Montag war ein Anwohner der Hans-Böckler-Straße in Berghausen aus dem Schlaf gerissen worden, weil er ein lautes Geräusch gehört hatte. Als er aus seinem Fenster nach dem Rechten schaute, sah er drei junge Männer, die sich mit einem Wagenheber und einer Säge an einem Opel Omega zu schaffen machten. Als das Trio bemerkte, dass es beobachtet wurde, rannte es zu einem grauen Wagen, womit die drei dann in Richtung Düsseldorfer Straße davon fuhren.

Daraufhin alarmierte der Zeuge umgehend die Polizei, welche den verdächtigen grauen Pkw mitsamt der drei Personen im Rahmen der Fahndung auch antreffen konnte. Die drei Männer wurden wegen des Verdachts des Katalysatoren-Diebstahls festgenommen und zur Wache gebracht. Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die drei Männer im Alter von 23, 23 und 20 Jahren wurden eingeleitet.

Der abgetrennte Katalysator des Opel Omega konnte im Rahmen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen bislang nicht aufgefunden werden. Allerdings stellte die Polizei einen Akkuschrauber, eine Säge sowie einen Wagenheber als Beweismaterialien sicher. Die Ermittlungen dauern an.

