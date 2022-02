Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrüche in mehrere Kindertagesstätten

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in drei Kitas in den Karlsruher Stadtteilen Weiherfeld-Dammerstock und Rüppurr ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde bei allen drei Einrichtungen zu-nächst ein Fenster aufgehebelt. Die Täter stemmten anschließend auch mehrere verschlossene Innentüren auf und durchsuchten die weiteren Räumlichkeiten of-fenbar gezielt nach Bargeld.

Der entstandene Schaden lässt sich bislang noch nicht abschließend beziffern.

Dominic Stolz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell