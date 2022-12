POL-UN: Kreis Unna - Polizei ist auf die Silvesternacht vorbereitet

Bergkamen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend (23.12.2022), 22.30 Uhr, und Samstagmorgen (24.12.2022), 5.30 Uhr, in eine Bäckerei an der Jahnstraße in Bergkamen eingebrochen und haben versucht, mit einer gestohlenen Sackkarre einen Tresor aus der Filiale zu transportieren. Beide Gegenstände ließen sie am Tatort zurück. Nach jetzigem Stand ...

mehr