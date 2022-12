POL-KI: 221202.2 Kiel: Geschwindigkeitsmessung im Stadtgebiet Kiel

Schönkirchen (ots) - Am 06. Dezember zieht die Polizeistation Schönkirchen in ihr neues Dienstgebäude in die Dorfstraße 1 um. Die Telefonnummer ändert sich nicht und lautet nach wie vor 04348 / 215 49 00. Auch die verlässlichen Öffnungszeiten sind wie bekannt Montag bis Freitag von 08 Uhr bis 16 Uhr. Ansonsten ändert sich für die Beamtinnen und Beamten jedoch ...

