POL-KI: 220816.3 Schönkirchen: Mehrere Einbrüche in Geschäftsräume - Zeugen gesucht

In den letzten Tagen kam es in Schönkirchen zu mehreren Einbrüchen in Geschäftsräume. Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Im Tatzeitraum vom 11. August bis zum 15. August 2022 registrierte die Kriminalpolizei Plön insgesamt fünf Einbrüche unter Werkzeugeinsatz in verschiedene Geschäftsräume in Schönkirchen. Ein betroffenes Gebäude befand sich im Söhren, eins in der Bürgermeister-Schade-Straße und drei weitere Gebäude lagen in der Anschützstraße. In vier Fällen blieb es bei einem Versuch, in einem Fall vollendeten der oder die Täter den Einbruch und entkamen mit Stehlgut.

Die Kriminalpolizei Plön leitet die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können. Personen, die etwas beobachtet haben, sollen sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 - 160 3333 in Verbindung setzen.

