Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Unfall mit Fahrradfahrer

Eine 53-jährige Kia-Fahrerin befährt die Inzigkofer Straße in Sigmaringen und will in die Meßkircher Straße einbiegen. Beim Abbiegevorgang übersieht sie einen ordnungsgemäß fahrenden 72-jährigen E-Bike Fahrer. Dieser wird im Bereich der Fahrbahnmitte erfasst und auf die Fahrbahn geworfen. Er erleidet mehrere Prellungen und wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000.- Euro. Wegen fahrlässiger Körperverletzung wird die Unfallverursacherin bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Inzigkofen

Werkzeuge geklaut

Unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum von 01.10.2022 bis 26.10.2022 Zutritt zum Gelände eines Solarparks in der Herbstweide in Inzigkofen. Anschließend wurde das Vorhängeschloss eines Gerätehauses aufgebrochen. Aus dem Gerätehaus wurden diverse Werkzeuge, eine Leiter, ein Wagenheber und ein Generator sowie ein Außenbordmotor entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 4500.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Sigmaringen unter Telefonnummer 07571/104-0 entgegen.

Meßkirch

Streitigkeiten eskalieren

Aus einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei 21-jährigen Deutschen im Eingangsbereich einer Diskothek im Unterm Ablaß in Meßkirch am Sonntag etwa um 02.56 Uhr entwickelte sich zunächst eine handfeste Schlägerei. Bei dieser wurde einer der Kontrahenten unterhalb des linken Auges verletzt. Während der Sachverhalt durch die Polizei aufgenommen wurde, formierten sich weitere Personen die offensichtlich über Handy informiert wurden, um gegebenenfalls bei einer Folgeauseinandersetzung zu unterstützen. Die Gruppierungen verhielten sich gegenüber der Polizei äußerst respektlos. Eine weitere Eskalation konnte nur durch zusätzlich hinzugerufene Streifen verhindert werden. Durch die Polizei wurde gegen die Personen ein Platzverweis ausgesprochen. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Sigmaringen unter Telefonnummer 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Heckscheibe eines Opels beschädigt

In der Zeit von Samstag, 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr wurde die Heckscheibe eines Opels, welcher in der Störckstraße vor Gebäude 46 in Bad Saulgau abgestellt stand, beschädigt. Die Anwohner konnten in der fraglichen Zeit zwar einen lauten Knall wahrnehmen, diesen aber zunächst nicht zuordnen. Es entsandt ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500.- Euro. Zeugen welche entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter 07581 482-0 zu melden.

