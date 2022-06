Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: In der Zeit vom 19.06.2022 - 21.06.2022 drangen unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Felbrigstraße ein und brachen anschließend zwei Kellerabteile auf. Aus diesen stahlen sie u.a. einen Fernseher sowie verschiedenes dort gelagertes Altmetall. Die Geraer Polizei ermittelt zum Einbruch und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell