PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen - Diebstahl aus Wohnung

Opfer eines Diebstahls wurde eine 86-jährige Frau am Donnerstag gegen 14 Uhr in Friedrichshafen in der Länderöschstraße. Eine noch unbekannte ca. 25 Jahre alte Frau mit blonden Haaren erlangte unter einem plausiblen Vorwand Zugang zur Wohnung der Geschädigten und lenkte diese über einen Zeitraum von ca. 30 Minuten ab. Vermutlich gelangte ein Mittäter in der Zwischenzeit durch die offen gelassene Wohnungstür in die Wohnung und entwendete 200 Euro aus dem Geldbeutel der Geschädigten. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 7010 erbeten.

Überlingen/Heiligenberg - Ältere Frau mit unsicherer Fahrweise

Mit 50 bis 60 km/h war eine 78-jahre alte Frau am Freitag ab ca 17 Uhr mit ihrem schwarzen Renault Twingo mit FN-Kennzeichen von Überlingen in Richtung Friedwaldparkplatz Heiligenberg unterwegs. Hierbei kam sie immer wieder auf die Gegenfahrspur und in das Bankett. Beim Abbiegen im Bereich der Clavelstraße in Heiligenberg befuhr sie einen Gehweg. Zudem schaltete sie immer wieder die Warnblinkanlage an. Zeugen, welche die Fahrweise beschreiben können, ausweichen oder stark bremsen mussten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551 8040 zu melden.

Markdorf - Verkehrsunfall

Zu einem Streifvorgang kam es am Donnerstag gegen 18:40 Uhr in der Marienstraße. Nach Angaben eines beteiligten Fordfahrers kam ihm ein weißer Mercedes auf seiner Spur entgegen, weshalb er einen am Straßenrand geparkten Transporter touchierte. Der geparkte Transporter war beim Eintreffen an der Unfallstelle nicht mehr vor Ort. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551 8040 zu melden.

