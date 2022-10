Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 28.10.2022

Weingarten / Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Zwei Tatverdächtige nach räuberischer Erpressung in Spielhalle ermittelt

Nachdem es am 16.10. in der Gaußstraße zu einer räuberischen Erpressung in einer Spielhalle gekommen war (wir berichteten), hat das Kriminalkommissariat Ravensburg zwei Tatverdächtige ausgemacht. Durch das Auswerten von Zeugenaussagen und Videoüberwachungsmaterial konnten die Kriminalbeamten zunächst eine 53 Jahre alte mutmaßliche Mittäterin ermitteln. In der Folge identifizierte die Kriminalpolizei auch einen 28-jährigen Tatverdächtigen, dem zu Last gelegt wird, sich in die Spielhalle begeben und die räuberische Erpressung begangen zu haben. Bei einer von der Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragten und richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 28-Jährigen fand die Polizei weiteres belastendes Beweismaterial. Sowohl die 53-Jährige als auch der 28 Jahre alte Tatverdächtige wurden am Donnerstag beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Richter gegen beide Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gemeinschaftlichen besonders schweren räuberischen Erpressung und setzte diese in Vollzug. Anschließend wurden die dringend Tatverdächtigen in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Unsere Meldung vom 17.10.:

Weingarten

Polizei bittet nach Raub auf Spielhalle um Hinweise

Nach dem Raub auf eine Spielothek in der Gaußstraße am Sonntag kurz nach Mitternacht (wir berichteten) bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise. Der männliche Tatverdächtige wird als etwa 175 cm groß beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpulli, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Sein Gesicht war mit einer Sonnenbrille und einer weißen FFP2-Maske verdeckt. Nach der Tat entfernte sich der Unbekannte zu Fuß von der Spielothek. Personen, die den Mann auf seiner Flucht gesehen haben oder sonst Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

