Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Körperliche Auseinandersetzung in der Landeserstaufnahmestelle

Mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung muss ein 27-jähriger Mann rechnen, nachdem er am Donnerstag um kurz vor 20 Uhr auf dem Gelände der Landeserstaufnahmestelle (LEA) einen 25 Jahre alten Mann mit einem Messer verletzt hat. Zunächst sei es zwischen den beiden Beteiligten zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. In der Folge soll der 27-Jährige ein Messer gezückt und den 25-Jährigen damit verletzt haben. Der Angreifer fügte sich hierbei selbst eine Schnittwunde zu. Beide wurden vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Im Anschluss kam der 27-Jährige aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in einer Fachklinik unter.

Stetten am kalten Markt

Nach Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Stetten am kalten Markt gegen einen bislang unbekannten Pkw-Lenker, der am Donnerstag um kurz vor 7 Uhr auf der L 453 an einen Unfall beteiligt war. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer war von Kaiseringen in Richtung Fronstetten unterwegs, als ihm in der Kurve vor dem Ortseingang Fronstetten der unbekannte Verkehrsteilnehmer teils auf seiner Fahrbahn entgegenkam und die Kurve schnitt. Bei der Vorbeifahrt streiften sich die Außenspiegel der Fahrzeuge, sodass ein Sachschaden entstand. Während der 28-jährige BMW-Fahrer am Ortseingang anhielt, setzte der Lenker des unbekannten Pkw seine Fahrt unvermittelt in Richtung Kaiseringen fort. Hinweise zum unbekannten Pkw, an dem ebenfalls der Außenspiegel beschädigt sein dürfte, und dessen Fahrer werden unter Tel. 07573/815 entgegengenommen.

Bingen

Wildunfall

Ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 7.30 Uhr auf der L 277 ereignet hat. Eine 50-jährige Opel-Fahrerin war von Wilfingen kommend in Richtung Hitzkofen unterwegs, als vier Wildschweine die Fahrbahn querten. Eine Frontalkollision mit einem der Wildschweine konnte sie dabei nicht mehr verhindern. Die direkt nachfolgenden Fahrzeuge, darunter ein 57 Jahre alter Mercedes-Lenker und der 58-jährige Fahrer eines BMW, konnten dem toten Tier auf der Fahrbahn ebenfalls nicht mehr ausweichen und überfuhren dieses. Alle drei Fahrzeuge wurden durch die Kollisionen beschädigt, um den Opel musste sich ein Abschleppdienst kümmern.

Inzigkofen

Unfall auf Bundesstraße

Beim Abbiegen von der Fred-Hahn-Straße auf die B 313 in Richtung Sigmaringen hat die Fahrerin eines Ford am Donnertag gegen 11 Uhr einen Unfall verursacht. Die 65-jährige Fahrzeuglenkerin übersah beim Abbiegen einen 63-jährigen Ford-Fahrer, der von Sigmaringen kommend in Fahrtrichtung Meßkirch unterwegs war. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford über die Gegenfahrbahn geschleudert. Während die Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand an ihren Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt.

Bad Saulgau

Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Eine 27-jährige Audi-Lenkerin hat am Donnerstag um kurz nach 16.30 Uhr einen Unfall auf der B 32 verursacht. Die Frau fuhr einem Hyundai-Fahrer auf, als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste. Beide Unfallbeteiligten wurden mit einem Rettungsdienst zur ärztlichen Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Da zunächst ein brennender Pkw gemeldet wurde, war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen an der Unfallörtlichkeit im Einsatz. Der Fahrzeugbrand bestätigte sich vor Ort jedoch nicht. Bei dem Unfall entstand am Audi ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro, am Hyundai wird dieser auf etwa 6.000 Euro beziffert. Um den Hyundai kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Bad Saulgau

Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 49 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der L 283 im Bereich Bondorf ereignet hat. Um einen Verkehrsunfall auf der B 32 zu umfahren, wollte die 77-jährige Fahrerin eines VW die L 283 von einem Feldweg aus queren. Dabei übersah sie die aus Richtung Steinbronnen kommende Zweiradfahrerin und erfasste diese mit ihrem Pkw. Die 49-Jährige stürzte bei der Kollision und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der beim Verkehrsunfall insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert.

