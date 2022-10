Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ampel beschädigt und davongefahren

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag zwischen Mitternacht und 8.45 Uhr eine Ampelanlage in der Colsmanstraße beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Schaden an der Ampel durch einen Lkw verursacht wurde. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Fahrradfahrer fällt gegen Streifenwagen

Während eines Bürgergesprächs, das Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen in der Heiliggasse führten, stürzte am Freitag gegen 0 Uhr ein alkoholisierter Radfahrer gegen den unweit entfernt, am Straßenrad geparkten Streifenwagen. Während an dem Kotflügel des Einsatzfahrzeugs kein Sachschaden entstand, ergab ein Alkoholtest bei dem Unglücksraben knapp 1,4 Promille. Der 72-Jährige musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Friedrichshafen

Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug eine 32 Jahre alte Radfahrerin von einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der L 328b davon. Der 22-jährige Fahrer eines Mercedes übersah die Radlerin beim Linksabbiegen von der Landstraße auf die Obere Mühlbachstraße und erfasste diese. Nach dem Sturz kümmerte sich ein Rettungsdienst um die 32-Jährige und brachte sie für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Während an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand, beläuft sich dieser am Fahrrad auf etwa 200 Euro.

Markdorf

Verkehrskontrolle

Mehrere Verkehrskontrollen führten Beamte des Polizeireviers Überlingen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Hauptstraße durch. Bei der Kontrolle eines 21-jährigen Audi-Fahrers stellten die Polizisten Anzeichen auf die Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Der Fahrzeuglenker musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte sich bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, dass der junge Mann während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gestanden ist, erwarten ihn ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld.

Überlingen

Zivile Jugendschutzkontrollen

Zur Kontrolle der Einhaltung des Jugendschutzes waren am Donnerstagabend Kräfte des Polizeireviers Überlingen zivil im Stadtgebiet unterwegs. Im Rahmen des Einsatzes griffen die Beamten auch zwei 20- und 22-Jährige mit Marihuana auf. Die beiden Männer müssen sich nun auf Anzeigen einstellen.

Überlingen

Versuchter Einbruch

Unbekannte haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen versucht, die Eingangstüre zum Geschäftshaus der Zulassungsstelle in der Rengoldshauser Straße aufzubrechen. Die Täter blieben jedoch erfolglos und mussten ihr Unterfangen abbrechen. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und nimmt Hinweise von Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Deggenhauser Tal

Mann mit knapp drei Promille in Gewahrsam

Zu einer Streitigkeit mussten Beamte des Polizeiposten Markdorfs am Mittwochnachmittag in das Deggenhauser Tal ausrücken. Ein 37-Jähriger war mit einem 54-Jährigen aneinandergeraten und drohte diesem verbal. Weil sich der stark alkoholisierte Mann auch durch das Eintreffen der Polizeistreife nicht beruhigte und er einem Platzverweis, den die Beamten ihm gegenüber aussprachen nicht nachkam, musste er die Einsatzkräfte auf das Polizeirevier begleiten. Auf dem Weg dorthin beleidigte und bedrohte der alkoholisierte Mann auch die Beamten. Der 37-Jährige verbrachte die Nacht in einer Arrestzelle und muss sich nun auf mehrere Strafanzeigen einstellen.

