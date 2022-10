Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Linienbus stößt mit Auto zusammen

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem VW am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Gartenstraße. Die 19-jährige Lenkerin des VW wollte von der Wangener Straße kommend nach links in das Parkhaus am Frauentor einbiegen. Der Gegenverkehr staute sich, ein Ford Transit-Fahrer im Gegenverkehr ermöglichte der VW-Lenkerin das Durchfahren. Beim Abbiegen übersah die junge Fahrerin den Linienbus, der auf der Rechtsabbieger-Spur heranfuhr, um eine dortige Bushaltestelle anzufahren. Bei der Kollision entstand an Pkw und Bus ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Leutkirch

Verkehrszeichen entwendet

Ein Verkehrsschild sowie mehrere Bauleuchten hat ein Dieb in der Nacht zum Mittwoch in der alten Marktstraße gestohlen. Der Täter dürfte zwischen 21 und 7 Uhr am Werk gewesen sein. Das Polizeirevier Leutkirch bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Aichstetten

Mann bei Hardsteig angegriffen

In Hardsteig ist am Mittwochabend gegen 20 Uhr ein 19-Jähriger von einer Gruppe Männer angegriffen und zusammengeschlagen worden. Wegen vorangegangenen Streitigkeiten suchten drei 35, 50 und 25 Jahre alte Männer den Heranwachsenden auf. Die beiden jüngeren Angreifer sollen dann mehrfach auf den 19-Jährigen eingeschlagen haben, der mehrere Verletzungen davontrug. Wegen des Vorfalls ermittelt nun das Polizeirevier Leutkirch. Personen, die den Angriff beobachtet haben, oder in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Wangen

Schlagabtausch

In einen handfesten Streit verwickelt waren zwei 63 und 55 Jahre alte Männer am Mittwochmorgen in der Herrenstraße. Grund des Streits dürfte eine abwertende Bemerkung des Jüngeren gewesen sein, worauf sein Kontrahent auf ihn losging. Beide Streithähne erlitten durch die wechselseitigen Schläge Verletzungen. Ein Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Die Beteiligten haben nun mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung zu rechnen.

Isny

Geld an What's App-Betrüger überwiesen

Eine 62 Jahre alte Frau aus Isny ist am Mittwoch Betrügern auf den Leim gegangen. . Die Täter kontaktierten sie über den Messenger What's App und gaben sich als Tochter der Frau mit neuer Handynummer aus. Sie baten die 62-Jährige darum, eine Geldsumme von mehreren tausend Euro für eine Kontoeinrichtung zu überweisen, das Geld werde in Kürze zurückgebucht. Die Frau überwies das Geld und bemerkte erst später, dass sie Betrügern aufgesessen ist. In dem Zusammenhang warnt die Polizei vor derartigen Maschen. Trauen Sie nicht ohne Weiteres fremden Kontakten, die sich als Vertraute mit neuer Nummer ausgeben! Weiter Infos finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/polizei-und-whatsapp-klaeren-gemeinsam-ueber-betrug-auf/

Waldburg

Radfahrer die Vorfahrt genommen - Unfall

Mehrere Verletzungen sind die Folge für einen Fahrradfahrer, dem am Donnerstag gegen 6.30 Uhr in Hannober von einem Autofahrer die Vorfahrt genommen wurde. Der Autofahrer war von Amtzell in Richtung Waldburg unterwegs, als er an der Kreuzung in Hanober den auf der Landesstraße in Richtung Vogt fahrenden Pedelec-Lenker übersah. Der Wagen des 54 Jahre alten Mitsubishi-Fahrers erfasste den Zweiradfahrer. Nach einer Unfallversorgung vor Ort musste der 40-Jährige durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Mitsubishi entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Wie hoch dieser am Pedelec ist, ist nicht bekannt.

Weingarten

Versuchter Diebstahl - Geschädigte gesucht

Nach der Besitzerin eines Kinderwagens sucht aktuell die Polizei Weingarten. Die Frau stellte den Wagen am Mittwoch gegen 14.15 Uhr am Leergutautomaten eines Lebensmittelgeschäfts in der Etthishofer Straße ab, was ein 26-Jähriger ausnutzte und den Wagen in einem unbeobachteten Moment durchsuchte. Die Frau war währenddessen mit ihrem Kind im Geschäft beim Einkaufen. Beute machte der 26-Jährige indes nicht - noch bevor er etwas stehlen konnte wurde er erwischt. Er erhielt ein Hausverbot und hat mit einer Anzeige zu rechnen. Da die Besitzerin des Wagens bislang unbekannt ist, bittet das Polizeirevier Weingarten die Frau sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Fahrradfahrer übersehen - Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde ein 45-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in der Konrad-Huber-Straße. Ein 32-jähriger Pkw-Lenker wollte von der J.-von-Schnitzer-Straße nach rechts in die Schussenstraße abbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Radler. Durch die folgende Kollision stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er trug keinen Helm. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.100 Euro.

Baienfurt

Einbrecher macht sich an leerstehendem Gebäude zu schaffen

Zwischen Anfang September und vergangen Mittwoch verschaffte sich unbekannte Täter Zutritt zu einem leer stehenden Gebäude am Waldbad. Hierzu zerstörte er die außen am Haus angebrachte Alarmanlage und brach die metallene Eingangstür des Gebäudes auf. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise.

Aulendorf

Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung und Sachbeschädigung

Wegen einer wechselseitigen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt aktuell der Polizeiposten Altshausen. Zwischen zwei 45 und 24 Jahre alten Männern kam es am Mittwoch gegen 23 Uhr in einer Gaststätte in der Bachstraße zum Schlagabtausch, nachdem sie zuvor verbal Streit geraten waren. Der Jüngere wurde dabei am Kopf verletzt. Nachdem ein Zeuge dazwischen ging, verließ der 24-Jährige die Gaststätte und fuhr mit seinem Pkw davon. Der 45-Jährige sowie ein unbekannter Täter verfolgten ihn und schlugen gemeinsam mit unbekannten Gegenständen in der Rosenstraße auf seinen geparkten Pkw ein. Hierbei wurde die Frontscheibe beschädigt sowie die linke Fahrzeughälfte zerkratzt und eingedellt. Hinweise von Zeugen oder Personen, die die beiden beobachtet haben und insbesondere Hinweise auf den noch unbekannten Mittäter geben können, nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell