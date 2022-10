Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Bauarbeiten lösen Schwelbrand an Balkon aus

Bei Arbeiten mit einem Brenner ist es am Dienstagabend in der Stockerholzstraße zu einem Schwelbrand auf einem Balkon gekommen. Zeugen verständigten gegen 22.15 Uhr die Feuerwehr und Polizei, weil sie den Brand bemerkt hatten. Offensichtlich hatten sich im Zuge der Arbeiten an der Fassadendämmung Glutnester gebildet. Während der Löscharbeiten wurden die Bewohner des nicht im Bau befindlichen Gebäudeteils vorsorglich aus ihren Wohnungen nach draußen gebracht. Der durch den Brand insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Betrugsmasche - vermeintlich von Bank versandte SMS

Opfer von Betrügern wurde ein 63-Jähriger, der am Sonntag eine SMS, vermeintlich von seiner Bank, erhalten hatte. In der Nachricht wurde er dazu aufgefordert, über einen Link eine TAN zu bestätigen. Am Montag erhielt der Mann dann einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter und wurde dazu aufgefordert, in einer weiteren SMS erneut eine TAN zu bestätigen. Bei dem Anruf zeigte es dem 63-Jährigen die tatsächlich existierende Nummer seiner Bank an. Vermutlich generierten die Betrüger die Nummer durch einen technischen Trick, um Vertrauen beim Gegenüber zu gewinnen. Durch ihre Betrugsmasche konnten die Täter zwei Beträge im dreistelligen Euro-Bereich von dem Konto des Opfers abbuchen. Die Polizei rät dazu, niemals persönliche Daten über unbekannte Links oder per Telefon mitzuteilen. Nehmen Sie beim Erhalt von entsprechenden SMS im Zweifelsfall selbständig Kontakt mit ihrem Bankberater auf. Legen Sie im gegebenenfalls auch bei Anrufen auf und rufen Sie die Bank auf der Ihnen bekannten Nummer zurück.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Dienstag gegen 16.10 Uhr in der Henry-Dunant-Straße aus bislang unbekannten Gründen frontal mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel kollidiert. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen der Unfallflucht und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Diebstahl - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 15.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Stockerholzstraße mehrere Zigarettenschachteln entwendet. Ein Mitarbeiter beobachtete ihn dabei und sprach den Unbekannten darauf an. Der Täter gab zwar eine Zigarettenschachtel wieder zurück, drückte sich dann jedoch an dem Angestellten vorbei und verließ das Geschäft mit den übrigen geklauten Zigaretten, ohne diese zu bezahlen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise. Der Unbekannte im Alter zwischen etwa 30 und 40 Jahren hatte kurze schwarze Haare und einen Kinnbart. Während des Diebstahls trug er eine schwarze Hose und ein T-Shirt sowie eine schwarze Weste. Der Täter dürfte mit einem grauen VW Touran mit slowakischen Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Immenstaad am Bodensee

Zweimal innerhalb eines Tages alkoholisiert am Steuer

Durch einen Zeugen wurde die Polizei gegen 21:50 Uhr verständigt, nachdem dieser im St.-Jodokus-Weg einen Pkw festgestellt hatte, der dort auf einer Mauer festgefahren war. Beim Fahrer seien deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung erkennbar. Die Beamten stellten vor Ort das besagte Fahrzeug auf einer Grünfläche fest, welches mit beiden Rädern in der Luft hing. Ebenso konnte der mutmaßliche Fahrer in seiner Wohnung in einem stark betrunkenen Zustand angetroffen werden. In einen freiwilligen Alkoholtest willigte er nicht ein, weshalb er die Polizeibeamten ins Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten musste. Nicht zum ersten Mal an diesem Tag, wie sich herausstellte. Bereits am Nachmittag war der 58-Jährige in Immenstaad beim Fahren unter Alkoholeinwirkung festgestellt und angezeigt worden, nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille ergeben hatte. Nachdem ihm dort bereits die Fahrzeugschlüssel abgenommen worden waren, startete der Unbelehrbare sein Fahrzeug am Abend offenbar mit dem Ersatzschlüssel. Eine weitere Anzeige ist die Folge, der Führerschein sowie der weitere Schlüssel wurden einbehalten.

Uhldingen-Mühlhofen

Alkoholisierter Mann in Gewahrsam

Zu einem stark alkoholisierten und aggressiven Gast wurden Beamte des Polizeireviers Überlingen am Dienstagabend in eine Bar in der Aachstraße gerufen. Der Mann hatte andere Gäste angepöbelt und weigerte sich, die Örtlichkeit zu verlassen. Auch bei einem Gespräch mit den Einsatzkräften zeigte sich der Mann aggressiv und missachtete die polizeilichen Anweisungen. Die Beamten nahmen den 57-Jährigen daraufhin in Gewahrsam und verständigten einen Rettungsdienst, da sich der Alkoholisierte vor dem Eintreffen der Streife wohl selbst an der Lippe verletzt hatte. Während seines Transports zum Krankenhaus und schließlich in die Arrestzelle beleidigte er die polizeilichen Einsatzkräfte und einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes und bedrohte diese verbal. Der 57-Jährige wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Zudem erwarten ihn die Kosten der Übernachtung und, nachdem er bei seinem Aufenthalt gegen die Zellentüre urinierte, auch eine Gebührenrechnung für die aufwendigere Reinigung.

