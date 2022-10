Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen einer wechselseitigen Körperverletzung, nachdem ein Zeuge eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Mittwoch gegen 16.15 Uhr im Prinzengarten beobachtet hat und daraufhin die Polizei verständigte. Beim Eintreffen einer Polizeistreife flüchteten mehrere Personen, darunter auch zwei Männer, zwischen denen es laut Zeugenaussagen zu einem Streit gekommen sein soll. Aufgrund einer weiblichen Person sei es zunächst zu einem Wortgefecht gekommen, welches in Handgreiflichkeiten übergangen sei. Inwieweit jemand der Beteiligten verletzt wurde oder weitere Personen an den Handgreiflichkeiten beteiligt gewesen sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die weibliche Person wurde wie folgt beschrieben: sie soll etwa 1,60m groß, 20 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Sie habe schwarze Haare und sei mit einer braunen Schlaghose bekleidet gewesen. Einer der beiden Männer habe einen dunkleren Hautteint und sei mit einer weißen Jacke bekleidet gewesen. Der andere Mann sei etwa 20 Jahre alt, 1,70m bis 1,75m groß und von kräftiger Statur. Er habe ein schwarzes T-Shirt mit weißen Streifen an den Ärmeln und eine blaue Jeanshose getragen. Zudem hätte er braune Haare und ein europäisches Erscheinungsbild. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den gesuchten Männern und der Frau geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Schwenningen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Ein 55-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine verursachte am Mittwoch gegen 9.30 Uhr einen Unfall auf der L 196. Der Mann war auf einem Feldweg unterwegs und beabsichtigte auf die Landstraße in Richtung Schwenningen abzubiegen. Dabei übersah er einen 73 Jahre alten vorfahrtsberechtigten Lenker eines Lastwagens, der von Hettingen in Richtung Schwenningen unterwegs war. In der Folge prallten beide Fahrzeuge zusammen. Bei der Kollision blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt. An dem Lastwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 15.000 Euro, während an der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine wohl kein Schaden entstand. Die Straßenmeisterei war vor Ort im Einsatz aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe.

Bad Saulgau, Kleintissen

Diebstahl aus Hofladen - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter öffnete am Samstag um kurz nach 1 Uhr auf noch unbekannte Weise eine verschlossene Geldkassette in einem Hofladen in der Dürnauer Straße, entwendete daraus ein Glas mit Wechselgeld und zudem Süßigkeiten aus einem Schrank. Der Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Bei der Tatbegehung habe der Mann eine gelbe Wollmütze getragen. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Mengen

Geldbörse aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Diebstahl, nachdem ein bislang Unbekannter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen eine Geldbörse aus einem Fahrzeug in der Lindenstraße entwendet hat. Der Täter gelangte durch ein geöffnetes Fenster in das Fahrzeuginnere, durchwühlte die Mittelkonsole und das Handschuhfach und entwendete eine Geldbörse samt Inhalt. Die Schadenshöhe wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag beziffert. Zeugen der Tat oder Personen, die insbesondere zwischen 18 Uhr und 8 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

