Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Brand von zwei Mülltonnen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 04.04.2022 gegen 16:00 Uhr wurden zwei brennende Mülltonnen in der Südliche Winzerstraße in Freinsheim gemeldet. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Verursacher und Grund für das Feuer sind nicht derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

