Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer wollte am 05.04.2022 gegen 03:30 Uhr in der Flugplatzstraße nach eigenen Angaben einer Katze ausweichen und geriet dabei nach rechts von der Straße ab. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige scheinbar unter Alkoholeinfluss stand. Auf Nachfrage machte er ein Bier am Vorabend geltend. Ein Atemalkoholtest ergab jedoch eine Konzentration von fast 1,3 Promille, was die Angaben des jungen Mannes fragwürdig erscheinen ließ. Er musste eine Blutprobe abgeben, der Führerschein wurde sichergestellt.

