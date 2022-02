Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Einbruchdiebstahl in Tanzschule

Frankenthal (ots)

In der Zeit vom 29.01.2022 gegen 20:00 Uhr bis 31.01.2022 gegen 08:50 Uhr kam es durch noch unbekannte Täter zu einem Einbruchdiebstahl in eine Tanzschule im Neumayerring. Durch aufhebeln von verschiedensten Türen gelangten die Täter ins Innere des Objekts, wo sie Bargeld in Höhe eines kleineren dreistelligen Betrags entwendeten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

