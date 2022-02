Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Eiscafé und versuchter Einbruch im Wohnhaus

Speyer (ots)

Während es einem Unbekannten am Montag zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr gelang, in ein Eiscafé Im Erlich einzubrechen, scheiterte ein Versuch im Zeitraum von 20.01.2022 bis 31.01.2022 in ein Wohnhaus in der Rheinhäuser Straße einzubrechen. Die Schadenshöhen stehen bislang nicht fest. Zeugen, die in den Tatzeiträumen im Bereich Im Erlich beziehungsweise in der Rheinhäuser Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

