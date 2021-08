Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1217) Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Adelsdorf (ots)

Gestern Nachmittag (30.08.2021) drangen bislang Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Adelsdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein und entwendeten Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Wohnanwesen in der Goethestraße. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und konnten schließlich mit mehreren Wertgegenständen entkommen. Die genaue Höhe des Beuteschadens ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Ein Zeuge konnte vor dem Anwesen zwei Männer beobachten. Beschreibung der mutmaßlichen Täter:

Täter:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, etwa 165 cm groß, helle Hautfarbe. Bekleidet war er unter anderem mit einem Baseballcap.

Täter:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, etwa 175 cm groß, kurze Haare. Er war mit einer Jeans bekleidet und hatte ein gepflegtes Aussehen.

Die beiden waren mit einem Pkw der Marke VW Golf IV in der auffälligen Farbe hellgrün am Tatort. Der Zeuge konnte das Teilkennzeichen "UN" ablesen. Dabei könnte es sich um ein deutsches Kennzeichen handeln.

Das Fachkommissariat für Spurensicherung der Kriminalpolizei Erlangen übernahm die ersten Maßnahmen am Tatort. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Einbruchdiebstahl der Kriminalpolizei Erlangen übernommen. Die Beamten bitten um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Alexandra Federl/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell