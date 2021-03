Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Transporter rutscht in Gegenverkehr - Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 15.03.2021, ist ein Transporter auf der L 171 bei Wutach-Ewattingen in den Gegenverkehr gerutscht und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Die 49-jährige Fahrerin dieses Autos erlitt dabei leichte Verletzungen. Zum Unfall war es gegen 08:00 Uhr gekommen, weil der 48 Jahre alte Transporter-Fahrer in einer Kurve bei den winterlichen Straßenverhältnissen zu schnell gefahren sein dürfte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 15000 Euro.

