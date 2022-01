Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Kontrollstelle in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend, zwischen 21:45 Uhr - 23:15 Uhr, wurde in der Speyerer Straße am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei den kontrollierten Fahrzeugen wurden Beleuchtungsmängel, bei den Fahrern nicht mitgeführte Fahrzeugdokumente festgestellt. Diesbezüglich wurden Verwarnungen ausgesprochen. Seitens der Polizei wird darauf hingewiesen, in regelmäßigen Abständen die Beleuchtungseinrichtungen am Fahrzeug zu überprüfen.

