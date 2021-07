Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW zerkratzt - unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall mit einem Schaden von etwa 20.000 Euro

Am Donnerstag um kurz vor 18 Uhr ereignete sich in der Stuttgarter Straße ein Auffahrunfall, bei welchem drei Fahrzeuge beschädigt wurden und ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro verursacht wurde. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer erkannte hierbei zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge aufgrund eines Rückstaus anhalten musste und fuhr auf den davorstehenden Hyundai eines 20-Jährigen auf. Durch den Anstoß wurde der Hyundai auf einen davorstehenden BMW eines ebenfalls 20-Jährigen aufgeschoben. Verletzt wurde niemand.

Bartholomä: PKW zerkratzt

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochnachmittag wurde in der Hirschgasse ein dort geparkter Mini Cooper beschädigt, indem die Motorhaube zerkratzt wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Hinweise erbittet der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776

Durlangen: Vorfahrt missachtet - 58.000 Euro Schaden

Am Donnerstag gegen 17:20 Uhr befuhr ein 35-jähriger Lenker eines VW die Gmünder Straße von Durlangen kommend. An der Einmündung auf die B298 wollte er nach links in Richtung Mutlangen abbiegen. Hierbei übersah er einen von Mutlangen heranfahrenden Toyota, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 55-jährige Toyota-Fahrer und dessen Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 58.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell