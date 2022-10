Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisierter bei Unfall verletzt

Stark alkoholisiert ist am Mittwochnachmittag ein 64-Jähriger in der Bismarckstraße gestürzt und hat sich hierbei eine Kopfverletzung zugezogen. Passanten hatten den Mann, der offensichtlich mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen ist, auf dem Boden liegen sehen und verständigten den Rettungsdienst. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verletzte mit knapp zwei Promille erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Rettungsdienst brachte den 64-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat gegen ihn Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.

Friedrichshafen

Autofahrer fährt beim Ausparken Passantin über den Fuß

Beim rückwärts Ausparken hat am Mittwoch gegen 9 Uhr ein 51-jähriger Autofahrer in der Riedleparkstraße eine Fußgängerin übersehen. Der Fahrzeuglenker überfuhr bei seinem Manöver mit einem Reifen den Fuß der 78-Jährigen, wodurch diese stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungsdienst brachte die Seniorin zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Überlingen

Autofahrer muss sich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen einen 61-jährigen Fahrer eines Mercedes. Der Fahrzeuglenker hat am Mittwochabend einen Honda gestreift, der in der Straße "Kirchbühl" geparkt war. Im Anschluss stellte der Unfallverursacher seinen Transporter einfach mehrere Meter weiter in derselben Straße ab. Um die Schadensregulierung kümmerte er sich derweil nicht. Der bei der Kollision entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 1.000 Euro beziffert.

Überlingen

Radfahrer übersieht Fußgängerin, beide verletzt

Ein Radfahrer hat am Mittwochabend im Strandweg eine Fußgängerin übersehen und ist mit dieser Zusammengestoßen. Der 39-jährige Zweiradfahrer wollte am Ende eines Radweges auf die Straße fahren und erfasste hierbei die 36 Jahre alte Passantin. Beide Beteiligten verletzten sich bei der Kollision und wurden durch einen Rettungsdienst zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Markdorf

Autofahrer alkoholisiert am Steuer

Mit über einem Promille war am Mittwochabend ein 38-jähriger Autofahrer auf der B 33 zwischen Ittendorf und Markdorf unterwegs. Eine Streife des Polizeireviers Überlingen stoppte den Pkw-Lenker, da dieser mit unsicherer Fahrweise und sehr langsam unterwegs gewesen ist. Nach einem Alkoholtest musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Der 38-Jährige musste seine Fahrzeugschlüssel abgeben und, da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, einen hohen dreistelligen Euro-Betrag zur Sicherung des Verfahrens hinterlegen. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

