Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Altenburg (ots)

Schmölln: Im Zeitraum vom 16.09.-20.09.2022 wurde Am Kellerberg in der Gartenanlage Am Wasserberg durch unbekannte Täter eine Gartenlaube gewaltsam geöffnet und durchsucht. Entwendet wurde nach erstem Anschein nichts. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter oder den Vorgang möglicherweise gesehen haben, werden gebeten sich unter der Tel. 03447 / 471-0 zu melden.

