Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Hohen Schaden hat ein alkoholisierter Autofahrer am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr verursacht, als er auf der B32 von Weingarten Richtung Staig einem vorausfahrenden Pkw aufgefahren ist. An einer Ampelanlage auf dem Streckenabschnitt musste die Fahrerin des vorausfahrenden VW wegen Rotlichts abbremsen. Dies bemerkte der 60-Jährige im Opel hinter ihr zu spät. Er fuhr mit noch hoher Geschwindigkeit auf den VW auf, sodass an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 16.000 Euro entstand. Die 55 Jahre alte VW-Lenkerin und ihr Beifahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Laut einem Alkoholtest hatte der Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von über einem halben Promille. Während die Autos von Abschleppunternehmen von der Straße geräumt wurden, musste der 60-Jährige auf Weisung der Beamten in einem Krankenhaus Blut abgeben. Weil er unter dem Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall verursacht hat, muss er nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Horgenzell

In Gegenverkehr gefahren

Mit einem entgegenkommenden Opel ist am Dienstagmorgen eine 52 Jahre alte Smart-Lenkerin auf der Kreisstraße zwischen Horgenzell und Zogenweiler zusammengeprallt. Die Fahrerin des Smart kam in einer Rechtkurve auf regennasser Straße auf die Gegenspur. Dort stieß sie mit dem entgegenkommenden Opel eines 20-Jährigen zusammen. Beide Beteiligten wurden durch den Unfall glücklicherweise nur eher leicht verletzt. Nachdem sie von Rettungsdiensten an der Unfallstelle erstversorgt worden sind, wurden sie zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro. Sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Teilweise war die Straße zur Unfallaufnahme voll gesperrt.

Leutkirch

17-Jähriger von Motorrad geschleudert

Mehrere Verletzungen hat ein 17-Jähriger davongetragen, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Niederhofen und Leutkirch von seinem Motorrad geschleudert wurde. Der 17-Jährige geriet mit seiner Maschine während der Fahrt nach Leutkirch gegen einen Bordstein und stürzte daraufhin. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Da bei der Begutachtung der Unfallstelle Hinweise gefunden wurden, dass die Maschine technisch verändert wurde, behielt das Polizeirevier Leutkirch das Zweirad für weitere Überprüfungen ein.

Bodnegg

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 27 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr. Der Zweiradfahrer war auf der B32 von Rotheidlen nach Ravensburg unterwegs, als er einen vorausfahrenden Pkw überholte. Beim Wiedereinscheren vor dem Auto verschaltete sich der 27-Jährige und geriet ins Schleudern. Er kam mit seiner Maschine von der Straße ab und überschlug sich mehrmals. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad, an dem ein Schaden von rund 5.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Wangen

Nach anhaltender Störung der Nachtruhe - Frau in Polizeiarrest

Wegen mehrfachem Lärm und Pöbeleien in der Nachbarschaft hat eine Polizeistreife am frühen Mittwoch einer Frau den Gewahrsam erklärt. Nachbarn wählten den Notruf, weil die Frau in der Lange Gasse auch nach Mitternacht keine Ruhe gab. Nachdem sie gegenüber einer Polizeistreife unflätig wurde, verwiesen diese sie der Örtlichkeit. Die Weisung trug aber nur kurzzeitig Früchte - nachdem die Frau erst von Dannen zog, kam sie kurze Zeit später wieder zurück und sorgte abermals für Lärm. Zudem beleidigte sie die Polizisten. Diese nahmen die Pöbelnde letztlich mit zum Polizeirevier, wo sie bis zum Morgen in einer Arrestzelle ausharren musste. Neben einer Anzeige wegen Beleidigung erwartet die 48-Jährige nun die Kostenrechnung für den Gewahrsam.

Wangen

Unfall fordert hohen Sachschaden

Auf etwa 20.000 Euro wird der Schaden an zwei Autos geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 12 Uhr in der Talstraße zwischen Primisweiler und Schomburg entstanden ist. Ein 21 Jahre alter Seat-Lenker bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 65-Jähriger in einem BMW auf Höhe einer Ampelanlage abbremsen musste und fuhr auf. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Bad Waldsee/ Aulendorf

Mann landet in Polizeigewahrsam

Anzeigen wegen Ladendiebstahls, Beleidigung, Bedrohung und tätlichem Angriff von Polizeibeamten erwarten einen 43 Jahre alten Mann, dem die Polizei am Dienstag in der Schützenstraße in Bad Waldsee den Arrest erklärt hat. Der Mann war zuvor in Aulendorf aufgefallen, wo er aus einem Einkaufsladen in der Poststraße Waren stehlen wollte. Als er von einem Mitarbeiter gestellt wurde, bedrohte er diesen verbal mit dem Tod. Im Beisein der dazu gerufenen Polizei wurde ihm ein Hausverbot für das Geschäft erteilt. Wenige Stunden später wurde der Mann abermals der Polizei gemeldet. Eine Gruppe Jugendlicher stieß in der Schützenstraße auf den Mann, der eine Nadel im Arm stecken hatte und Alkoholika bei sich trug. Aus Sorge um den 43-Jährigen wählten sie den Notruf. Der vermeintlich Hilflose danke es des Jugendlichen abermals mit Todesdrohungen. Auch die gerufenen Polizisten beleidigte und bedrohte er. Auf dem Weg in ein Krankenhaus griff er eine Polizistin an, verletzte sie aber nicht. Er wurde nach entsprechender medizinischer Untersuchung in eine Ausnüchterungszelle der Polizei gebracht.

Fleischwangen

Feuerwehreinsatz in der Bachstraße

Ein angeschmortes Stromkabel war der Auslöser dafür, dass die Feuerwehr am Dienstag zur Mittagszeit in der Bachstraße anrückte. Zu einer größeren Brandentwicklung kam es nicht. Der Schmorbrand konnte schon von dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Ein nennenswerter Schaden entstand nicht.

Aulendorf

Radfahrer angefahren

Von einem Pkw erfasst worden ist ein 74 Jahre alter Radfahrer am Dienstag gegen 11 Uhr im Steinenbacher Weg. Der Zweiradlenker befuhr einen Kreisverkehr und wurde dort von einer 72 Jahre alten VW-Lenkerin, die von der Straße Auf der Steige in den Kreisverkehr einfuhr, übersehen. Der Pedelec-Fahrer stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Er wurde noch an der Unfallstelle von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. An seinem Rad und dem Pkw entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell