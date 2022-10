Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung

Wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen. Ein Unbekannter soll am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen 12-Jährigen im Dompfaffweg mit einem Messer leicht an der Hand verletzt und beleidigt haben. Als der Junge flüchtete, habe ihn der Täter über die Stockerholzstraße bis in den Bereich Rotkehlchenstraße verfolgt, bevor er von ihm abließ. Der Unbekannte wird als etwa 13 bis 14 Jahre alt, circa 160cm groß, schlank, und mit südländischem Teint beschrieben. Er soll dunkle Haare und Augen gehabt haben. Den Angaben des 12-Jährigen zufolge war er mit einer weißen Jacke und dunkelblauen Jeans sowie mit schwarzen Nike-Schuhen und einem dunkelgrauen Rucksack bekleidet. Hinweise von Zeugen oder Personen, die Angaben zum Unbekannten machen können, nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Autofahrerin kollidiert mit Baum

Weil sie kurz von ihrem weinenden Kind auf dem Rücksitz abgelenkt war, ist am Montag gegen 13.30 Uhr die 31-jährige Fahrerin eines Mercedes in der Bunkhofener Straße von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge kollidierte sie mit einem Baum, nachdem sie zuvor einen anderen Baum gestreift hatte. Die Fahrzeuglenkerin und ihr Kind verletzten sich glücklicherweise nur leicht, sie wurden durch einen Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Ladendieb flüchtet mit Messer und bedroht Angestellte

Wegen Diebstahls und Bedrohung ermittelt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt gegen einen 67-jährigen Tatverdächtigen. Nach einem Ladendiebstahl, der bereits vergangene Woche begangen worden war, erkannte eine Mitarbeiterin den Mann wieder, als er am Montagmorgen erneut das Geschäft in der Paulinenstraße betrat. Die Frau sprach den Mann auf den Ladendiebstahl an, woraufhin dieser nach draußen flüchtete. Die Mitarbeiterin verfolgte den zunächst Unbekannten, der beim Wegrennen stürzte. Als sich die Frau dem Tatverdächtigen näherte, richtete er ein Messer auf sie, ohne auf sie zuzugehen oder sie zu verletzen. Die Waffe hatte er zuvor offensichtlich ebenfalls aus dem Geschäft entwendet. Die Polizei, die zwischenzeitlich verständigt worden war, nahm den 67-Jährigen schließlich fest. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Friedrichshafen - Ailingen

Fahrgast verletzt Busfahrer

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Busfahrer und einem 18-jährigen Fahrgast kam es am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Bodenseestraße. Der Fahrer des Linienbusses hatte die Türen geschlossen, da der Bus bereits voll war. Ein 18-Jähriger, der sich im Bus befand, soll daraufhin gegen die Türe geschlagen und den Busfahrer beleidigt haben. Hintergrund war offensichtlich, dass sein jüngerer Bruder noch draußen stand und so in den nächsten Bus einsteigen hätte müssen. Aufgrund des Verhaltens des 18-Jährigen verwies der Busfahrer den jungen Mann nach draußen, wo es zwischen den beiden Beteiligten zu einem Gerangel gekommen sein soll. Bei der Auseinandersetzung verletzte der 18-Jährige den Busfahrer leicht. Der genaue Ablauf sowie die konkreten Handlungen der beiden Beteiligten sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Da der Busfahrer seine Fahrt nicht fortsetzen konnte, mussten die Fahrgäste unter anderem auf den zweiten, bereits wartenden Bus ausweichen.

Tettnang

Fahrzeugteile von Motorroller entwendet

Unbekannte haben an einem Motorroller, der am Montag zwischen 15 und 20.30 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße abgestellt war, mehrere Fahrzeugteile abmontiert und entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell