PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Einbruch in Wohnmobil - Zeugenaufruf

Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls, nachdem ein derzeit unbekannter Täter zwischen Montag um 16.15 Uhr und Dienstag um 6.45 Uhr in ein Wohnmobil eingebrochen ist, welches auf einem Parkplatz in der Landesbahnstraße abgestellt war. Der Unbekannte verschaffte sich vermutlich mithilfe eines Steins gewaltsam Zugang zum Wohnmobil und entwendete daraus zwei Sonnenbrillen und die Zulassungsbescheinigung für das Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wird hierbei in einem dreistelligen Euro-Bereich beziffert. Mit strafrechtlichen Konsequenzen wird nun auch ein 26 Jahre alter Mann rechnen müssen, da er am Dienstag versuchte, durch das beschädigte Seitenfenster in das Fahrzeuginnere des Wohnmobils zu gelangen. Die Besitzer erkannten die Situation, stoppten den Mann bei seinem Vorhaben und hielten ihn bis zum Eintreffen einer Polizeistreife vor Ort fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der 26-Jährige nicht im Verdacht, den Einbruch in das Wohnmobil in der Nacht zum Dienstag begangen zu haben, weshalb das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zum Täter bittet.

Meßkirch

Hoftor angefahren - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Lastwagen-Fahrer beschädigte am Montag gegen 11 Uhr mutmaßlich beim Rückwärtsfahren das Hoftor einer Firma in der Jahnstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 Euro beziffert. Der Polizeiposten Meßkirch bittet unter Tel. 07575/2838 um sachdienliche Hinweise.

Ostrach

Scheiben an Kapelle eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Sonntagmittag und Dienstagabend in der St. Mauritius Kapelle in Waldbeuren mehrere Scheiben beschädigt. Der Unbekannte hat Scheiben im Bereich des Altars und ein Sicherungsglas, welches die Bleiglasfenster schützt, eingeschlagen. Die Höhe des dabei entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Pfullendorf

Seitenspiegel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, nachdem ein derzeit unbekannter Lastwagen-Lenker am Mittwoch gegen 5 Uhr den Seitenspiegel eines Scania auf der L 194 touchiert und beschädigt hat. Der 63-jährige Lenker des Scania-Lkw war in Richtung Ostrach unterwegs, als ihm auf Höhe der Abzweigung Kalkreute ein Lastzug entgegenkam, wobei sich dabei die Seitenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten. Dadurch wurde der Seitenspiegel des Scania zertrümmert und der Fahrer hielt daraufhin an, um die Unfallstelle zu sichern und die Kunststoffteile von der Fahrbahn zu räumen. Der unbekannte Lastzug-Lenker setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum flüchtigen Lastwagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

