Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Kraftstoff gestohlen - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Sigmaringen hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen, nachdem ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen mehrere Liter Diesel aus einer Forstmaschine auf dem Radfahrweg zwischen Sigmaringen und Jungnau abgeschlaucht hat. Der Wert des gestohlenen Diesels wird auf einen dreistelligen Betrag beziffert. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger VW-Fahrer einem vorausfahrenden 27 Jahre alten Lenker eines VW auffuhr, ereignete sich am Montag gegen 19.15 Uhr in der Gorheimer Allee. Der 27-Jährige war in Richtung Kreisverkehr unterwegs und wollte im Kreuzungsbereich auf die B 32 abbiegen. Der nachfolgenden VW-Fahrer erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr dem Vorrausfahrenden auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Sauldorf

Diebstahl aus Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in eine Werkstatt in der Walder Straße eingebrochen. Er verschaffte sich gewaltsam Zugang und entwendete mehrere Kleinmaschinen, darunter Schweißgeräte und Winkelschleifer. Die Schadenshöhe wird auf einen vierstelligen Euro-Betrag beziffert. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 auf dem Polizeiposten Meßkirch zu melden.

Wald

Seitenspiegel abgefahren - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer hat am Montag gegen 7.15 Uhr auf der L 194 den Seitenspiegel eines entgegenkommenden Omnisbus touchiert und diesen beschädigt. Der Fahrer des Omnibusses war von Ruhestetten kommend in Richtung Selgetsweiler unterwegs, als ihm in einer langgezogenen Linkskurve ein Lastwagen mit Anhänger entgegenkam und sich die Seitenspiegel beider Fahrzeuge berührten. Der 57-jährige Busfahrer hielt noch in Selgetsweiler an, während der Lenker des Lastwagens seine Fahrt unvermittelt fortsetzte. Der entstandene Schaden am Seitenspiegel des Buses wird auf etwa 700 Euro beziffert. Verkehrsteilnehmer oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Lkw geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 auf dem Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

