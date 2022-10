Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Vandale in Wohnhaus sorgt für Ärger

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Karlstraße gelangt und hat dort Chaos gestiftet. Er warf mehrere Fahrräder sowie eine Waschmaschine um, sodass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Außerdem verrichtete er seine Notdurft im Treppenhaus und verschmierte damit die Wand. Wer Hinweise zu dem ungebetenen Hausgast geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Auto angefahren

Sachschaden von rund 5.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Ford Focus verursacht, der zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag in der Hohlbeinstraße angefahren wurde. Der Unfallverursacher fuhr nach der Kollision davon, ohne den Vorfall zu melden. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Weingarten

Busfahrer fährt Fußgängerin an

Mit glücklicherweise nur leichteren Verletzungen ist eine 47 Jahre alte Fußgängerin davongekommen, die am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr in der Abt-Hyller-Straße von einem Linienbus touchiert wurde. Die Frau war dabei, einen Fußgängerüberweg zu queren, als sie von dem 71 Jahre alten Omnibuslenker übersehen wurde. Er erfasste die Passantin seitlich mit seinem Fahrzeug, worauf diese auf die Straße stürzte. Die 47-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich im Linienbus mehrere Fahrgäste, die Zeugen des Vorfalls geworden sind. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Wurzach

Polizei ermittelt nach Einbruch

Wegen Einbruchs ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem sich ein Unbekannter am Sonntag zwischen 17 und 21 Uhr unbefugt Zutritt zu einer Wohnung in der St-Lorenz-Straße in Unterschwarzach verschafft haben soll. Der Täter gelangte wohl über eine mit Zahlencode gesicherte Tür in das Haus. Er betrat und durchsuchte nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Räume. Ob aus dem Gebäude tatsächlich etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht abschließend geklärt. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Kißlegg

Alkoholisierter Autofahrer auf Autobahn unterwegs

Gleich mehreren anderen Verkehrsteilnehmern ist am Sonntagabend ein 55 Jahre alter Autofahrer aufgefallen, der mit unsicherer Fahrweise auf der A96 in Fahrtrichtung Memmingen unterwegs gewesen ist. Eine Streife der Polizei stoppte den Fiat-Lenker schließlich an einer Behelfsausfahrt. Der Grund für die auffällige Fahrweise war schnell gefunden - laut einem Schnelltest war der Mann mit einer Atemalkoholkonzentration von über einem Promille unterwegs. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihn zu einer Blutabnahme mit in ein Krankenhaus. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

