Sigmaringen

Ohne Fahrerlaubnis mit E-Scooter unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss die 53-jährige Lenkerin eines E-Scooters rechnen, nachdem Polizeibeamte bei einer Kontrolle am Sonntag um kurz vor 22 Uhr feststellten, dass die Frau mutmaßlich unter Drogen- und Medikamenteneinfluss stand. Einen Drogenvortest verweigerte die 53-Jährige. Die Frau musste die Beamten im Anschluss zur Entnahme zweier Blutproben in ein Klinikum begleiten. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der verwendete E-Scooter weder zugelassen noch versichert ist. Zudem war die Frau nicht im Besitz einer für den Roller erforderlichen Fahrerlaubnis.

Sigmaringen

Mann bei Pkw-Einbrüchen auf frischer Tat ertappt

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt, gegen einen 36 Jahre alter Mann, der am Sonntag um kurz vor 5 Uhr in mehrere in der Landesbahnstraße geparkte Fahrzeuge eingebrochen sein soll. Ein Zeuge meldete den Mann der Polizei, der wohl auf einem dortigen Parkplatz gegen Autos treten würde und es so aussehe, als wolle dieser in das Fahrzeuginnere gelangen. Eine Polizeistreife stellte den 36-Jährigen und entdeckte, dass sechs geparkte Wagen beschädigt wurden. An drei Autos wurde die Scheibe eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchwühlt. Ob auch Wertgegenstände entwendet wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Während der Personenkontrolle zeigte sich der 36-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in Folge seines Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.

Hohentengen

Bargeld aus Pkw gestohlen

Ermittlungen wegen Diebstahls hat das Polizeirevier Bad Saulgau aufgenommen, nachdem ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmittag Bargeld aus einem Fahrzeug in der Straße "Kirchwegeschle" entwendete. Der Unbekannte öffnete das Fahrzeug, durchwühlte das Fahrzeuginnere und entwendete Bargeld in einem zweistelligen Euro-Bereich. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die insbesondere zwischen 19.30 Uhr und 12.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Neufra

Ein 39-jähriger Peugeot-Fahrer verunfallte am Samstag um kurz vor 18 Uhr in der Ebinger Straße. Der Mann war von Neufra kommend in Richtung Bitz unterwegs, als er einen geparkten Opel übersah und mit diesem kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Opel auf einen Laternenmast aufgeschoben, wodurch wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 8.000 Euro entstand. Die Beifahrerin des Peugeot-Lenkers wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Peugeot wird der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Kriminalpolizei ermittelt wegen möglichem Sexualdelikt

Nach einem möglichen Sexualdelikt im Bereich Prinzengarten ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen. Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge sollen am Donnerstagabend drei junge Frauen im Bereich Leopoldplatz auf zwei junge Männer getroffen sein. Während die beiden jüngeren Frauen in einen nahegelegenen Lebensmitteldiscounter gingen, blieb die wohl deutlich alkoholisierte 18-Jährige bei den Männern. Im Bereich des Prinzengartens soll es dann zu sexuellen Handlungen gegenüber der 18-Jährigen gekommen sein. Der genaue Geschehensablauf ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

