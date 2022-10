Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Hochsaison für Einbrecher hat begonnen

Ein guter Einbruchschutz ist wichtig - Informationsstand in Ravensburg

Ravensburg (ots)

Die bevorstehende dunkle Jahreszeit gilt als Hochsaison für Einbrecher. Die Gefahr steigt vor allem, wenn ab Ende Oktober die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt werden und es somit noch früher dunkel wird.

Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" hat die Polizei im Herbst 2012 in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus der Versicherungswirtschaft, den Industrieverbänden und Errichterfirmen die bundesweite Öffentlichkeitskampagne "K-EINBRUCH" gestartet (www.k-einbruch.de). Ziel ist, die Bevölkerung für eine eigenverantwortliche Einbruchsvorsorge zu sensibilisieren, um damit letztlich einen Rückgang der Einbruchskriminalität zu bewirken. Dazu ist am Uhrumstellungstag am 30.10.2022 der bundesweite "Tag des Einbruchschutzes". Rund um diesen Tag bieten die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen vom Referat Prävention beim Polizeipräsidium Ravensburg spezielle Aktionen an.

Am Mittwoch, 26.10.2022 von 10-15 Uhr werden Experten mit einem Informationsstand in Ravensburg auf dem Marienplatz vor dem Lederhaus die Bürgerinnen und Bürger ausführlich zum Thema Einbruchschutz informieren.

Medienvertreter sind eingeladen, sich am 26.10.22 am Stand Informationen einzuholen, um am kommenden Wochenende über das Thema am Tag des Einbruchschutzes zu berichten.

Zudem werden auf der Messe ´HausBauEnergie 2022´ vom 11.-13.11.2022 in Friedrichshafen die polizeilichen Experten ebenfalls vertreten sein.

+++ Weitere Informationen zum Thema +++

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für die Betroffenen meist schlimmer als der rein materielle Schaden. Durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik können jedoch viele Einbrüche verhindert werden.

Erfreulich ist, dass sowohl landeweit als auch im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg die Zahl der Wohnungseinbrüche in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückging. Zurückzuführen ist dies nicht zuletzt auf die gesteigerte Polizeipräsenz und intensive polizeiliche Anstrengungen in diesem Bereich. Ziel ist es, durch Ermittlungen, hohen Kontrolldruck und eine qualifizierte Spurensicherung sowie durch Präventionsmaßnahmen eine nachhaltige Reduzierung der Wohnungseinbrüche zu erreichen.

Grundsätzlich fällt bei Wohnungseinbrüchen auf, dass die Herbst- und Winterzeit aufgrund der frühen Dämmerung bei Einbrechern besonders beliebt ist. Die Dunkelheit ist für Täter gut, um ungesehen einzubrechen. Auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche in den letzten Jahren rückläufig war und es die Corona-Pandemie den Einbrechern schwerer gemacht hatte, sollte man einen guten Einbruchschutz dennoch nicht vernachlässigen.

Aufgrund der frühen Dämmerung ist auf eine Außenbeleuchtung rund um das Gebäude großen Wert zu legen. Stromnetzunabhängige Beleuchtungseinrichtungen mit Solarenergie und über Bewegungsmelder gesteuert stellen hier eine gute Alternative dar. Einbrecher möchten nicht im Rampenlicht stehen und lassen von beleuchteten Gebäuden eher ab, weil das Entdeckungsrisiko um ein Vielfaches erhöht wird. Gleichzeitig rückt auch die eigene Sicherheit in den Vordergrund, da auch die Bewohner beim Annähern die Beleuchtung auslösen und sich somit im Hellen aufs Gebäude zubewegen können.

Auch die Innenbeleuchtung über Zeitschaltuhren oder Dämmerungsschalter gesteuert erzeugt einen bewohnten Eindruck. Ebenfalls können Akustikgeräte wie z. B. ein Radio eingeschaltet werden, wenn man noch nicht zu Hause ist.

Bei guter Nachbarschaft kann auch das Zweitfahrzeug des Nachbarn vor der eigenen Garage oder im Hofraum abgestellt werden, um Anwesenheit zu simulieren.

In Ergänzung zur Beleuchtung ist ein guter mechanischer Einbruchschutz besonders wichtig, um bauliche Schwachstellen durch geprüfte einbruchhemmende Bauteile zu sichern. Denn: je länger Türen und Fenster dem Einbruch standhalten, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Täter aufgeben. Inzwischen bleibt es fast bei jedem zweiten Einbruch beim Versuch.

Bei den Einbrechern generell besonders beliebt sind Einstiegsorte in schlecht einsehbaren Gebäudebereichen wie Kelleraußentüren oder auch Fenster. Aber auch große Terrassenfenstertüren bieten vereinzelt wenig Einbruchschutz. Hier besteht oftmals Nachrüstbedarf.

Die mechanischen Sicherungen können im Einzelfall auch durch elektronische Sicherungen wie Video- und/oder Alarmanlagen sinnvoll erweitert werden.

+++ Informationen der Präventionsexperten +++

Ganzjährig bietet das Polizeipräsidium Ravensburg kostenfreie sicherungstechnische Beratungen durch die kriminalpolizeilichen Fachberater der Landkreise bei den Bürgerinnen und Bürgern nach Terminvereinbarung zu Hause an. Die Kontaktdaten:

Ravensburg (Ulrich Schäfer): 0751 803 1048, Sigmaringen (Nadine Götz): 07571 104 302, Friedrichshafen (Hans Hunger): 07541 36142 51.

