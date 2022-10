Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Sattelzuglenker stirbt bei Verkehrsunfall

Baienfurt/Neu-Haselhaus, Landkreis Ravensburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Lkw-Fahrer getötet wurde, ist es heute Morgen kurz nach 8 Uhr auf der L 317 bei Neu-Haselhaus gekommen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr der Mann die L 317 aus Richtung Unterankenreute kommend in Richtung Weingarten und kam aus bislang nicht geklärter Ursache in einer Linkskurve mit seinem Sattelzug auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er mit dem Führerhaus gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Lkw-Gespanns, wodurch die Sattelzugmaschine aufgerissen und stark deformiert wurde. Der Sattelzug kam schließlich teilweise von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Der 60-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr mittels aufwändiger technischer Rettungsmaßnahmen befreit werden. Der mit dem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geeilte Notarzt konnte bei dem Mann jedoch nur noch den Tod feststellen. Der 55-jährige Fahrer des Lkw-Gespanns blieb körperlich augenscheinlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die aus Getränkekisten und Glasflaschen bestehende Ladung des Anhängers verteilte sich auf der Fahrbahn. Ein dem Sattelzug nachfolgender 35-jähriger Kurierfahrer prallte mit seinem Klein-Lkw noch ins Heck des Sattelaufliegers und wurde dadurch eher leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die L 317 voll gesperrt werden. Die Sperrung besteht nach wie vor, ein Ende ist derzeit noch nicht absehbar. Der Verkehrsdienst Ravensburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch von einem Gutachter unterstützt werden.

