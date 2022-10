Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen / Ennetach

Unbekannte stehlen E-Bike

Am Donnerstagabend, zwischen 19:00 und 21:30 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter ein E-Mountenbike der Marke Bulls aus einer Garage in der Holzstraße. Das E-Bike war in der Garage zusätzlich mit einem Schloss gesichert und hatte einen Wert von ca. 3000 Euro. Sollten die Täter ermittelt werden, erwartet sie eine Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

Bad Saulgau

Unfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte vermutlich ein bislang unbekannter Fahrradfahrer einen Fiat Punto, als er mit seinem Rad auf die Heckklappe des Pkw´s fuhr. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Fiat ordnungsgemäß in der Paradiesstraße geparkt. An der Unfallstelle wurde ein Fahrradkorb aufgefunden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro.

Bad Saulgau

Cannabisplantage aufgefunden

Im Rahmen von Ermittlungen nahmen Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau in einem Wohnhaus Marihuanageruch war. Als sie den 62-jährigen Tatverdächtigen darauf ansprachen, zeigte er ihnen freiwillig eine erntereife Marihuanapflanze im Wintergarten und zwei weitere auf dem Balkon. Im Anschluss wurden im Keller noch drei zum Trocknen aufgehängte Marihuanapflanzen aufgefunden. Des Weiteren händigte der Mann den Polizeibeamten Restbestände von Marihuana aus der letztjährigen Ernte aus. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Meßkirch

Unfall auf Grund von Alkohol

Schwere Verletzungen zog sich der 18-jährige Lenker eines Leichtkraftrads zu, als er mit seinem 18-jährigen Sozius die Bahnhofsstraße in stadtauswärtiger Richtung befuhr. Auf Höhe der Einmündung Bahnhofstraße / Igelswieser Straße kam er in einer langgezogenen Linkskurve auf Grund von Alkoholbeeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit, auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem Anhänger und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Sein Beifahrer verletzte sich hierbei nur leicht. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Auf Grund dessen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle sichergestellt und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell