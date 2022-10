Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Jugendliche versprühen Reizgas in einem Bus

Zwei Fahrgäste klagten am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr in einem Bus über gereizte Augen und Schleimhäute. Die beiden Personen wurden durch eine verständigte Rettungswagenbesatzung an einer Bushaltestelle in der Schussenstraße behandelt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Die Polizei stellte vor Ort folgenden möglichen Geschehensablauf fest. Die beiden Geschädigten saßen zusammen mit vier Jugendlichen im hinteren Teil des Linienbusses, als ein Zeuge ein Versprühen einer unbekannten Substanz aus der Gruppe der Jugendlichen heraus wahrnahm. Hierauf setzten die Beschwerden bei den beiden Geschädigten ein. Insgesamt befanden sich zu dieser Zeit ca. 20 Personen im Bus. Die Polizei stellte die Personalien der Jugendlichen fest, ein Reizgas oder ähnliches konnte nicht aufgefunden werden.

Ravensburg

Außenspiegel am Pkw abgetreten

In der Nacht von Freitag auf Samstag trat in der Schubertstraße eine bislang unbekannte Person an einem Renault den rechten Außenspiegel ab. Hierdurch entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von mindestens 250 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751-803-3333 zu melden.

Weingarten

Unfallflucht

Am Freitagabend, gegen 16:00 Uhr, parkte die 19-jährige Fahrzeugführerin ihren Mitsubishi Space Star in der St.-Longinus-Straße. Als sie gegen 19:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte vermutlich ein unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel des Mitsubishi gestreift und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mindestens 250 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751-803-666 zu melden.

BAB 96 / Aichstetten

Unfall / Abkommen von der Fahrbahn

Glück im Unglück hatten am Freitag gegen 16:15 Uhr zwei Fahrzeuglenker, als sie die A96 in Richtung Lindau befuhren. Zum Unfallzeitpunkt geriet der 68-jährige Lenker eines Daihatsu Sirion auf ungeklärte Weise nach rechts von der Fahrbahn in das Bankett ab. Als er seinen Pkw zurück auf die Fahrbahn lenken wollte, übersteuerte er diesen und streifte einen Renault Master. Durch die Kollision kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern und im Anschluss im Grünstreifen zum Stehen. Beide Fahrzeugführer blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro. Da das Unfallausmaß zu Anfang unbekannt war, rückte die Feuerwehr Aichstetten und der Rettungsdienst mit einem größeren Aufgebot an Kräften aus.

BAB 96

Folgeunfall durch Gaffer

Während einer Unfallaufnahme auf der A96 am Freitag gegen 16:15 Uhr, auf Höhe Aichstetten in Fahrtrichtung Lindau, geriet der Gegenverkehr in Fahrtrichtung Memmingen auf Grund von Gaffern ins Stocken. Als dies ein 51-jähriger Lenker eines Fords und ein 67-jähriger Lenker eines BMW´s erkannten, reduzierten sie ihre Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 46-jähriger Fahrer eins VW Tiguan erkannte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dieser wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Ford geschoben. Ein 31-jähriger Beifahrer im Ford wurde hierbei leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entsandt ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

