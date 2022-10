Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 21.10.2022

Meersburg/ Bodenseekreis (ots)

Weitere Erkenntnisse zum Brand vom 14.10.22

Nach dem Brand in einer Wohnung in der Straße "Auf der Ergeten" vom vergangenen Freitag (wir berichteten) fand zwischenzeitlich die Obduktion des Opfers statt, um die Umstände des Todes zu klären. Nach dem vorläufigen rechtsmedizinischen Ergebnis dürfte die Frau an den unmittelbaren Folgen des Brandgeschehens verstorben sein. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung haben sich bei der Untersuchung nicht ergeben. Hinsichtlich der Brandursache wird aufgrund der zwischenzeitlich durchgeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen ein tragischer Unglücksfall im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Elektrogerätes angenommen. Die Verstorbene ist nach wie vor nicht endgültig identifiziert, an der Annahme, dass es sich dabei um die 75-jährige Wohnungsinhaberin handeln dürfte, bestehen aber keine begründeten Zweifel.

