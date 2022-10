Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Illmensee

Sachschaden von insgesamt 6.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Donnerstag gegen 9 Uhr auf der L 201B kam. Ein 62-jähriger Lastzug-Fahrer war auf der Landstraße in Richtung Denkingen unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden ebenfalls 62 Jahre alten Lenker eines Lastwagens kollidierte. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge prallten zusammen, woraufhin der Außenspiegel des Entgegenkommenden gegen die Scheibe der Fahrertüre geschleudert wurde und diese zersplitterte. Durch den Splitterflug wurde der 62-jährige Lastzug-Lenker leicht verletzt und begab sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung. Der andere Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt.

Bad Saulgau

Diebstahl aus Ladengeschäft - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Täterin entwendete am Mittwoch um kurz vor 16 Uhr eine Sonnenbrille aus einem Ladengeschäft in der Hauptstraße. Der Wert des Diebesguts wird im dreistelligen Euro-Bereich beziffert. Die Täterin wurde von Mitarbeitern wie folgt beschrieben: Die Frau soll etwa 60 Jahre und circa 1,70 m groß sein. Sie habe eine normale Statur und hätte gut Deutsch, jedoch mit leichtem Akzent, gesprochen. Außergewöhnlich war, dass die Frau mit einem roten Kinderbuggy unterwegs gewesen sein soll, in dem ein kleiner weißer Hund, vermutlich ein West Highland Terrier, gesessen habe. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die Hinweise auf die Täterin geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

